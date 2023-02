“Zone umide, con il parco tanti vantaggi e nessun sacrificio”: il sindaco di Nurachi difende la proposta

Nurachi

Respinte le critiche dell’associazione “Caccia, Pesca e Tradizioni Sardegna”

Le obiezioni di chi ha paura di un parco nelle zone umide dell’Oristanese non stanno in piedi: i vantaggi sarebbero nettamente superiori ad ipotetici sacrifici. E comunque non ci sarà una decisione senza un confronto con cittadini, enti locali e associazioni. Il sindaco di Nurachi Renzo Ponti, che nei giorni scorsi aveva rilanciato l’idea del parco, risponde così alle critiche mosse in un documento dall’associazione “Caccia, Pesca e Tradizioni Sardegna” e dal suo presidente Marco Efisio Pisanu.

“Ho parlato della possibilità dell’istituzione di un Parco regionale delle Terre d’acqua dell’Oristanese in un convegno organizzato a Cagliari, durante il quale si è discusso del ruolo moderno delle aree protette e delle tante possibilità che offrono per la valorizzazione dei territori, anche alla luce degli indirizzi delle nuove politiche comunitarie e nazionali”, dice Ponti, rispedendo al mittente l’accusa di aver ideato il progetto da solo. “L’idea non è soltanto mia ma, è condivisa da numerosi sindaci dei Comuni aderenti al Contratto di Costa delle zone umide costiere dell’Oristanese, e anche dall’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, che in quella occasione ha dichiarato l’intenzione della Regione di incrementare la rete delle proprie aree protette e di aumentare gli investimenti per la loro gestione”.

“Gli indirizzi della Regione sono in linea con quelli comunitari e la Commissione Europea ha presentato nel giugno scorso una proposta di regolamento che prevede da qui al 2030, per le nuove superfici protette, cospicui investimenti per i territori che raggiungono gli obiettivi di conservazione della natura”, prosegue il documento del sindaco di Nurachi. “Ha ragione il signor Pisanu quando dice che una decisione del genere non può essere presa solo dagli amministratori, ma deve essere condivisa con le proprie comunità. Ed è per questo che tra sindaci abbiamo deciso di avviare un ampio processo partecipativo, che coinvolgerà tutti i cittadini dei comuni potenzialmente interessati. Vogliamo raccogliere le indicazioni e le volontà di tutti coloro che vivono e lavorano in quelle aree e che le frequentano per ragioni diverse, per decidere assieme che futuro vogliamo per i nostri territori”.

Sicuramente non ci saranno ricadute negative sul territorio e i suoi abitanti con l’istituzione di un parco, dice Ponti: “Non sono d’accordo con il signor Pisanu quando dice che l’eventuale istituzione di un Parco ‘stravolgerebbe la vita dei residenti’ né tantomeno con le presunte ‘conseguenze negative’. A nostro avviso, il Parco andrebbe a governare delle aree già altamente vincolate, attraverso una gestione diretta eseguita in maniera equilibrata dagli stessi Comuni e dalla Regione, senza vietare nessuna delle attività economiche già presenti, soprattutto quelle più antiche e tipiche dei territori come la pesca e l’agricoltura, che, anzi, sono in larga misura necessarie per la conservazione di molti ambienti di grande valore ecologico”.

“Nella nostra idea, il Parco è un soggetto capace di attrarre risorse finanziarie, economiche, culturali e sociali; di rivitalizzare settori produttivi tradizionali presenti nel territorio – agricoltura, pesca, artigianato, trasformazione – di supportare la nascita di nuove iniziative di green economy, ampliare la visibilità del territorio dando nuove opportunità alle imprese del turismo e del commercio, di accrescere la qualità e la sostenibilità delle produzioni agroalimentari, in linea con le richieste delle nuove generazioni e dei consumatori in genere, sempre più attenti a questi aspetti”, ha continuato il sindaco di Nurachi. “La presenza di un’area protetta rappresenta un fattore di premialità per molti programmi di finanziamento UE, a cominciare dalla nuova PAC: un Parco ben gestito senza dubbio accresce la competitività del proprio territorio, il benessere socioeconomico e la qualità della vita delle comunità che lo animano”.