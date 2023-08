Zona pedonale a Cabras, “nessuna eccezione per chi non può camminare?”

Cabras

Lettera al sindaco e al prefetto dopo uno spiacevole episodio

Una lettrice di Arborea ci ha inviato la copia di una lettera indirizzata il mese scorso al sindaco di Cabras (e per conoscenza al prefetto di Oristano) nella quel contesta l’applicazione troppo rigida dell’ordinanza sulla zona a traffico limitato. Ecco il testo.

—

Volevo esprimerle tutto il mio disappunto in merito a quanto avvenuto nella serata di ieri, 16 luglio 2023, nella via Garibaldi, dove mi sono trovata in una situazione di forte imbarazzo quando mi è stato vietato di percorrere in auto una tratto della suddetta via per raggiungere la pizzeria Dea Madre.

La richiesta era dettata dal fatto che a bordo dell’auto, munita di regolare tagliando per portatore di handicap, si trovava mio marito, affetto da sclerosi multipla, che riesce a fare ancora qualche passo con l’aiuto del deambulatore ma non certo 50 metri.

Ho chiesto solamente di avvicinarmi con l’auto per farlo scendere per poi spostarmi per parcheggiare, ma qualcuno, facente parte della compagnia barracellare, è stato irremovibile dopo aver chiesto l’autorizzazione al comandante dei vigili urbani.

Ho letto che Lei con la sua amministrazione ha attuato politiche di promozione turistica attraverso un ricco calendario di eventi studiati per abbracciare “un pubblico ampio”. Ampio non tanto, visto che si è dimenticato delle persone meno fortunate, ossia dei disabili! Eppure sono tante.

Non sono riuscita a a prendere visione dell’ordinanza e non so cosa ci sia precisamente scritto, ma credo sia possibile, in ogni caso, qualche piccola deroga. O forse basterebbe un minimo di sensibilità per rendere più semplice la vita a queste persone?

Penserà che questo sia lo sfogo isterico di una moglie stressata che da anni e anni segue il proprio marito nella sua malattia. Forse ha anche ragione, ma mi creda, c’è da lottare tutti i giorni e tutti i momenti per rendere più serena e accettabile la vita alle persone disabili. Lo tenga presente ogni qualvolta appone la firma su una ordinanza.

Maria Grazia Cogotti

Arborea

Giovedì, 17 agosto 2023