Zona economica speciale, un anno dopo: più investimenti ma nessuna rivoluzione a Oristano

Oristano

Ora si attendono cinque nuovi progetti di insediamento

Operativa da un anno, la Zona economica speciale nell’agglomerato industriale oristanese ha mosso investimenti, ma non è stata una vera e propria rivoluzione, specialmente per i nuovi insediamenti. Le pratiche finora presentate per richiedere agevolazioni specifiche in forma di credito d’imposta sono state cinque e hanno riguardato l’ampliamento di attività produttive già presenti nell’area portuale. Due sono i progetti ultimati, quelli della Ondulor e di Interport, che si occupa di logistica a servizio del porto. Sono invece ancora in corso quelli presentati da Simec, Pastificio Cellino e Tharros Agricola.

Si attendono inoltre cinque nuovi progetti di insediamento, tre legati al settore della logistica e due alla cantieristica.

La Zes dell’area industriale di Oristano abbraccia una superficie di quasi 200 ettari, prevalentemente nel corpo centrale dell’agglomerato, nei pressi del porto, dove sono insediate o possono insediarsi imprese di dimensione medio-grande. Oggi le imprese presenti sono circa 160.

“Qualche investimento c’è stato”, conferma il presidente del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Gianluigi Carta, “ma le attese erano altre. Non ha certamente aiutato il fatto che le agevolazioni siano state limitate agli immobili nuovi. E poi è mancato un piano di ammortamento predefinito per le aziende che decidono di fare un investimento. Oggi gli incentivi sono previsti fino al 31 dicembre di quest’anno, anche se forse la scadenza verrà prorogata. Tra autorizzazioni, progettazione, licenze edilizie e lavori è difficile fare investimenti importanti in un solo anno solare. L’arco temporale circoscritto è stato un limite, specialmente per i nuovi insediamenti”.