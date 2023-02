Zippole, musica e una matzocca per spaccare le pentolacce: domani a Ollastra si chiude il Carnevale

Appuntamento domani – 26 febbraio – in piazza San Sebastiano a partire dalle 15,30 con la sfilata degli Antichi Abitanti di Tzur, il gruppo di rievocazione storica che con i suoi abiti riporterà indietro nel tempo fino al periodo nuragico.

Si proseguirà con la festa in maschera in piazza, animata dalla musica folk di Alessandro Nonnis e Gian Silvio Pinna, e poi il tanto atteso momento della pentolaccia. Con un’imponente matzocca – un grosso bastone di legno – si colpiranno le pentole di terracotta, riempite con caramelle e coriandoli – per la gioia dei bambini presenti – e abbinate a un ricco premio.

Nel corso della serata sarà possibile degustare le zippole preparate dalle sapienti mani delle massaie della Pro loco, assieme a un buon bicchiere di vernaccia.

Il “Carnevale Ollastrino 2023” è organizzato dalla Pro loco di Ollastra assieme al Comune, con il patrocinio della Regione Sardegna.