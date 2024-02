Eventi Due appuntamenti da non perdere

Carnevale al Porta Nuova

Oristano

Due appuntamenti da non perdere

Maschere, giochi e i sapori della tradizione con il “Carnevale al Porta Nuova”.

Il Centro commerciale di Oristano organizza due appuntamenti imperdibili, all’insegna del divertimento e del gusto, capaci di coinvolgere grandi e piccoli.

Si inizia domani, sabato 3 febbraio, con la festa in maschera dedicata ai bimbi. Tanti giochi e divertimento assicurato dalle 16.30 alle 19.30, insieme agli animatori della cooperativa sociale Il Bosco incantato.

Il secondo appuntamento è per sabato 10 febbraio, con la Zippolata.

La mattina dalle 11 alle 13.3o e poi la sera, dalle 16 alle 20, si potranno gustare i dolci tipici di carnevale, perarati dalle volontarie della Pro loco di Zerfaliu.

Il Centro commerciale Porta Nuova aspetta tutti in via Cagliari, a Oristano, per festeggiare insieme il Carnevale.

Venerdì, 2 febbraio 2024

commenta