(ANSA) - CAGLIARI, 27 DIC - Favorire la nuova grande opportunità di sviluppo economico, di potenziamento produttivo e di crescita sociale che la Sardegna ha ora dinanzi a sé con l'istituzione della Zes, Zona Economica Speciale. E' l'obiettivo della convenzione firmata oggi a Cagliari tra il commissario straordinario della Zes della Sardegna, Aldo Cadau, e il presidente del Banco di Sardegna, Gianfranco Farre.

Diventata realtà operativa, la Zes potrà ora contare sulla collaborazione, sull'assistenza e sul supporto specialistico del primo istituto di credito dell'Isola. Le aziende che vogliono investire potranno accedere ad agevolazioni e strumenti amministrativi e fiscali certi.

L'obiettivo dichiarato della convenzione è quello di integrare le risorse attribuite alla Zes con quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dei Fondi Por-Fesr (Programma operativo regionale - Fondo europeo di Sviluppo regionale) e del Banco di Sardegna, pronto a cofinanziare le azioni strategiche finalizzate allo sviluppo economico e sociale del Territorio.

"Lo strumento, rivolto principalmente all'attrazione di nuovi investimenti - afferma il presidente del Banco di Sardegna Gianfranco Farre - servirà a rafforzare il tessuto imprenditoriale dell'Isola e a costruire le condizioni infrastrutturali e la rete di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Sono azioni necessarie per attuare le importanti linee delineate dall'attuale ciclo di programmazione economico-finanziaria nazionale e internazionale. L'Unione Europea, l'Italia e la Sardegna hanno l'obbligo di far scendere in campo le migliori risorse e competenze professionali per essere protagonisti del cambiamento. Il Banco di Sardegna condivide tali obiettivi ed è al fianco della ZES e del suo Commissario per creare insieme le condizioni necessarie a raggiungerli".

"Oggi abbiamo aggiunto un ulteriore tassello al percorso di crescita della Zona Economica Speciale - dichiara il commissario straordinario Aldo Cadau -. A soli pochi mesi dalla costituzione, la Zes entra nel vivo della sua operatività, dando vita ad una sinergia di valore con il più importante istituto di credito del territorio. Suggellare un'alleanza fra banche e imprese significa infatti facilitare la strada di uno sviluppo innovativo per il sistema economico regionale, ma significa allo stesso modo aprire una prospettiva nuova per gli imprenditori che decidono di credere ed investire nella nostra terra".

Fonte: Ansa Sardegna