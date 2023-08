Zero voli, Milano irraggiungibile da Cagliari per 7 giorni: saltano rientri al lavoro e visite

Subito i dati, ufficiali, sputati fuori dal sito ufficiale di Ita: su Cagliari-Milano Linate in continuità territoriale non ci sono posti da oggi e sino al tre settembre. Poco importa se la causa sono i pochi aerei a disposizione o le tariffe agevolate non garantite, nella settimana a cavallo tra agosto e settembre, con tanti emigrati che devono tornare in fabbrica o in azienda in Lombardia, ma anche chi ha necessità di curarsi, resta a terra. In Sardegna, isolato, con la politica regionale che davvero non fa nulla, a parte promesse di fare la voce grossa in Europa. Un disastro con la D maiuscola, non era mai capitato che il capoluogo economico italiano, Milano, fosse irraggiungibile dalla nostra Isola per sette giorni consecutivi.

Saltano rientri al lavoro, visite mediche magari prenotate già da settimane o, più semplicemente, qualche giorno di vacanza in terra lombarda.