Zero controlli, migliaia di passeggeri sbarcano liberamente a Elmas: “Tampone fatto ma aerei troppo affollati”

Registrazione sul portale “Sardegna Sicura”, obbligo di tampone con esito negativo effettuato almeno 48 ore prima dell’imbarco o certificato vaccinale? Per arrivare in Sardegna, da oggi, non è più obbligatorio. Il presidente della Regione Christian Solinas non proroga le ordinanze, scatta il liberi tutti. Sin da porti e aeroporti di partenza nessuna verifica, a Elmas solo oggi atterreranno ben 26 aerei provenienti da varie città italiane ma anche da Budapest, Cracovia e Barcellona. Migliaia di persone libere di uscire dallo scalo senza dover esebire nessuna carta legata al Coronavirus. E cosa emerge? Che c’è chi ha fatto lo stesso il tampone o è già guarito dal Coronavirus, ma lamenta la difficoltà di avere un sufficiente spazio vitale a bordo degli aerei, “affollati, il distanzimanento non era garantito”, racconta una coppia di turisti lombardi. “Io sono vaccinato e ho fatto il tampone ma non mi sono registrato. A Malpensa nessuno ci ha controllato”. C’è chi ha la doppia protezione di tampone e vaccino perché fa l’infermiere, “spero che riuscirete a mantenere la Sardegna bianca, non come l’estate scorsa”, chiaro il riferimento all’agosto 2020 tragico, con un boom di contagi e un’intera Isola additata, ingiustamente come “untrice”.Agli arrivi c’è anche chi aveva in mente di farsi le vacanze in Sardegna, partendo direttamente da Bolzano, già da tempo: “Ho prenotato già da qualche mese sperando che, per questa data, le frontiere fossero aperte”, osserva un vacanziero altoatesino. “Mi sono registrato lo stesso, tampone e vaccinazione fatti”.