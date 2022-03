Zerfaliu

Dopo 36 anni in divisa, ieri il commiato dai colleghi e dalla cittadinanza

Va in pensione l’unico agente della polizia municipale di Zerfaliu, dopo 36 anni di servizio ininterrotto. Il commiato di Antonello Piras è avvenuto ieri mattina, quando l’assistente capo ha salutato i colleghi di lavoro e diversi abitanti del paese. Non volendo dimenticare nessuno, poi ha salutato e ringraziato tutti anche attraverso i canali social.

“Carissimi amici, dopo 36 anni di permanenza a Zerfaliu da domani entro nella categoria dei pensionati”, ha detto Piras. “Prima di prendere servizio in Comune ero stato a Zerfaliu solo una volta e l’unica mia conoscenza era tziu Antoi Sanna Lorighittu. In tutti questi anni ho conosciuto un paese dall’antica storia, ricco di tradizioni e di tanta brava gente. Le poche pecore nere non possono farmi cambiare opinione. Ricordo i tanti amici che nel frattempo ci hanno lasciato, e in particolare Giovanni Manghini”.

“Nel lavoro ho fatto quanto ho potuto”, ha proseguito l’assistente capo in pensione, “cercando sempre di dare una risposta per quanto mi è stato possibile, anche in relazione ai mezzi disponibili”.

Antonello Piras ha sempre avuto una passione per il giornalismo e per la cultura della Sardegna: in passato è stato corrispondente di zona per la Nuova Sardegna, ha curato diverse pubblicazioni e scritto anche dei libri.

“Ricordo ancora il lavoro fatto per il nostro giornalino del Comune”, ha detto ancora Piras, “i quattro libri su Zerfaliu, le visite di Dolores Turchi, di Blasco Ferrer e Franco Laner. Non posso dimenticare le diverse collaborazioni con i laureandi e con gli archeologi, con la scuola primaria, con la Pro loco, organizzatrice della sagra degli agrumi, l’Alivos, i comitati, le società sportive, tutti gli amministratori locali e infine con il commissario Paolo Puddu, che ora guida il Comune di Zerfaliu”.

“Antonello Piras è stato un ottimo dipendente comunale”, commenta l’ex sindaco Pinuccio Chelo. “Non solo ha svolto con grande serietà il ruolo di agente della polizia locale, ma si è integrato sin dall’inizio con il tessuto sociale del paese. Ha collaborato con tutte le iniziative dell’amministrazione, promuovendo importanti iniziative editoriali del Comune, grazie alla sua passione per la cultura”.

Gli auguri ed il ringraziamento ad Antonello Piras per il lavoro svolto sono arrivati anche dal commissario: “Salutiamo un validissimo dipendente comunale, ben voluto e stimato da tutti”, dice Paolo Puddu, ex dirigente della Regione. “Nei prossimi giorni attendiamo l’arrivo di una vigilessa dal Comune di Solarussa. A breve bandiremo anche il concorso per un ingegnere e in tempi accettabili cercheremo di occupare le caselle vuote nell’organico del municipio”.

Martedì, 22 marzo 2022

