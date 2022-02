Zerfaliu

Rimosse le informazioni sull’amministrazione Chelo, che sembrava ancora in carica

La segnalazione di alcuni lettori raccolta in un articolo su LinkOristano ha prodotto risultati: da ieri, chi visita il sito internet del Comune di Zerfaliu scopre che Pinuccio Chelo non è più sindaco.

In municipio da qualche mese c’è un commissario, Paolo Puddu, nominato dalla Giunta regionale dopo che nessuna lista era stata presentata per le elezioni di ottobre 2021.

Il sito istituzionale però non era stato mai aggiornato nella parte dedicata agli organi politici: sindaco, assessori e consiglieri comunali erano ancora al proprio posto, apparentemente. Così come alcuni dipendenti in ruoli a contatto con il pubblico, che in realtà da qualche mese non lavorano più in municipio.

Visto l’articolo sul nostro giornale, evidentemente l’aggiornamento del sito è stato sollecitato. Ora nelle pagine dedicate al sindaco, alla Giunta e al Consiglio è richiamata la delibera regionale sulla nomina del commissario straordinario, con decorrenza 16 novembre 2021.

“Ho visto che finalmente hanno modificato le informazioni generali”, commenta l’ex sindaco Pinuccio Chelo. “Meno male che la cittadinanza era stata informata almeno sulle novità di interesse generale, come la rinuncia alla Sagra degli agrumi. Purtroppo la pandemia non ci dà tregua e sino a quando non scomparirà non ritorneremo alla vita di tutti i giorni”.

