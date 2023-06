Zecche al Santissima Trinità di Cagliari, l'Asl: "Nessuna segnalazione dai pazienti e controlli in corso"

Allarme zecche al Santissima Trinità, nell’ospedale cagliaritano con l’arrivo dei primi caldi sarebbero varie le segnalazioni ricevute dal sindacato Fials che, nei giorni scorsi, ha parlato chiaramente di “diversi operatori già punti dall’insetto”. Sul punto arriva una nota dell’Asl, firmata dal direttore sanitario dell’azienda, Roberto Massazza: “In via preliminare la ditta appaltatrice ha puntualmente già previsto il consueto piano degli interventi programmati al fine di prevenire casi di infestazione. Peraltro, in circostanze straordinarie, debitamente segnalate ai servizi competenti aziendali, sono previsti degli interventi ad hoc volti a fronteggiare tali emergenze”. Arrivando al succo della questione, cioè la denuncia del sindacato: “Nessuna segnalazione da parte di pazienti è pervenuta, con deliberazione dello scorso otto giugno è stato individuato un nuovo direttore dell’esecuzione del contratto delle disinfestazioni in sostituzione del precedente, dimissionario”.

Da qui la necessità “di verificare se sono state trasmesse segnalazioni al riguardo. Ieri è stato disposto un sopralluogo straordinario allo scopo di verificare l’ulteriore presenza di zecche”.