Zanzare e insetti a Putzu Idu, notti da incubo per i residenti estivi: “Così i turisti scappano”

Estate Segnalazione a Comune e Asl

Insetti morti sul balcone della casa

San Vero Milis

Invasione di insetti a Putzu Idu. “Il balcone era tappezzato da zanzare morte che ho raccolto dopo aver passato la serata a spruzzare insetticida sulla zanzariera della porta, per poter uscire e rientrare senza troppi danni”, lamenta la proprietaria di una casa nella borgata.

“Per la notte ci siamo dovuti cospargere di repellente e accendere i fornellini antizanzare”, continua, “ma dovrò comunque trattare le punture con una pomata al cortisone”.

“Mi chiedo come potremo trascorrere l’estate in queste condizioni”, si chiede la signora, che ha segnalato la presenza degli insetti in numero esagerato al Servizio di Igiene pubblica della ASL di Oristano e al Comune di San Vero Milis.

“Lo abbiamo fatto anche in passato per lo stesso problema, senza avere risposte”, dice.

Gli insetti morti raccolti davanti alla porta

Il problema non riguarda solo la borgata marina di San Vero Milis. “Domenica siamo passati a Donigala e la situazione era più o meno la stessa”, continua la donna. “Non possiamo stare per 24 ore al giorno con l’antizanzare sulla pelle, né riempirci di cortisone o rimanere chiusi in casa tutta l’estate”.

“Io abito a Cagliari per lavoro, sabato abbiamo cenato al Poetto e non abbiamo avuto nessun problema, quindi le soluzioni esistono: basta volerle trovare”, conclude l’autrice della segnalazione, “anche perché in queste condizioni i turisti scappano”.

Irritazione causata da una puntura di zanzara

Martedì, 27 giugno 2023

