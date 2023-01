In Sardegna

Una manifestazione nelle gallerie al confine con Bitti e Orune

Con lo zaino in spalla e gli scarponi indosso, il CAI Sardegna è pronto a sostenere la scienza e il progetto di Sos Enattos e dire “no” alle pale eoliche in quell’area. Uniti dallo slogan “Non fate girare le pale eoliche”, la sezione sarda del Club Alpino Italiano dà appuntamento per sabato 28 gennaio: una mobilitazione per dare forza, insieme alle istituzioni, alla proposta del grande nuovo osservatorio europeo per le onde gravitazionali da reralizzare all’interno delle gallerie, al confine con Bitti e Orune.

Punto di ritrovo il bivio tra la strada per Bitti-Lula e la discesa verso la Miniera, alle 9. A partire da qui, insieme a diverse associazioni di Bitti e Lula, il gruppo del CAI Sardegna percorrerà un vecchio sentiero, toccando i ruderi cadenti delle abitazioni dei minatori, soffermandosi lungo i pendii tra boschi di corbezzolo e roverelle e dando uno sguardo anche all’interno delle antiche gallerie scavate a mano sulla roccia di galena e piombo-zinco. L’arrivo è previsto alla sala dove sono conservati gli strumenti più suggestivi dell’antico sapere minerario di tutta l’area.

Interverranno il presidente regionale del CAI Sardegna, i componenti delle commissioni scientifiche e di tutela del CAI Sardegna e alcuni rappresentanti del team che segue da vicino il progetto Sos Enattos.

“La manifestazione sarà in stile CAI”, sostiene Matteo Marteddu, presidente regionale di CAI Sardegna. “Zaino e scarponi dal mattino per camminare lungo un antico sentiero minerario, con ancora le tracce della fatica e del sudore, lungo le rotte dei damnati ad metalla, sino agli operai dell’Ente Minerario Sardo. Non ci sarà teoria ma molta pratica. L’escursione sarà sino al museo minerario dove diremo la nostra. No alle 13 pale eoliche di Gomorretta, alte 84 metri e larghe 113 metri, per una potenza di 45 megawatt. Si pongono in evidente antagonismo e contrasto con i silenzi che sono la base scientifica per scegliere Lula e Sos Enattos e non la anonima ma rumorosa piana tra Olanda, Belgio e Germania”.

La manifestazione va così ad aggiungersi alle prese di posizione dei sindaci, dei consigli comunali e dello stesso Consiglio regionale, che ha chiesto al Governo a rivedere le sue decisioni autorizzative in merito alle pale eoliche nelle colline attorno alla miniera.

Il Governo aveva dato il via libera all’impianto che, se realizzato, mette a rischio e da la certezza che dalla Sardegna può prendere il volo uno dei più importanti programmi di ricerca scientifica del mondo.

Il funzionamento delle pale eoliche, come dimostrato dal ricorso del Comune di Lula, è incompatibile con lo studio delle onde gravitazionali. Il tutto mentre hanno preso il via progetti come Sar – Grav, FABER, finanziato dal PNRR, e il progetto ETIC – Einstein Telescope Infrastructure Consortium, di cui è capofila l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con finanziamento di 50 milioni e con lo scopo di predisporre lo studio di fattibilità del sito di Sos Enattos.

Mercoledì, 25 gennaio 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.