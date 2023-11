Yoga: per i cento anni dalla nascita di Shri Mataji conferenza, meditazione e musica ad Arborea

Arborea

Le informazioni per partecipare all’iniziativa

Anche nell’Oristanese si celebrano i 100 anni dalla nascita di Shri Mataji, la madre della Sahaja Yoga. Sabato prossimo (25 novembre) ad Arborea sono in programma una conferenza, momenti di meditazione e musica.

L’appuntamento è nel salone parrocchiale, in piazza Maria Ausiliatrice, dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 328.5378107.

Shri Mataji Nirmala Devi nel 1970 ha creato la Sahaja Yoga, una forma di meditazione rivoluzionaria che viene praticata da milioni di persone in tutto il mondo. In Italia è presente dal 1981 e viene proposta come forma di volontariato in vari ambiti: dalle scuole alle aziende, dalle carceri agli ospedali, dalle università agli ambienti sportivi.

Attraverso il progetto internazionale InnerPeace, nato in Italia e basato sulle tecniche di Sahaja Yoga, oltre duecentomila ragazzi in più di 40 paesi del mondo hanno sperimentato i benefici della meditazione.

La locandina

Mercoledì, 22 novembre 2023

commenta

Fonte: Link Oristano