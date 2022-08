Yacht su scogli P.Cervo: sequestrati cellulari, caccia a Gps - Sardegna

(ANSA) - PORTO CERVO, 03 AGO - La verità sulla dinamica dell'incidente in mare in Costa Smeralda, nel golfo del Pevero, che domenica notte è costato la vita al manager tedesco con passaporto britannico, Dean Kronsbein, potrebbe arrivare dai telefoni e dai tablet delle persone che si trovavano a bordo dei due yacht coinvolti. L'autorità giudiziaria di Tempio Pausania ha disposto oggi il sequestro di tutti gli apparecchi elettronici, telefoni cellulari, tablet, computer portatili, di tutti i passeggeri e i comandanti a bordo delle due imbarcazioni messe sotto sequestro, con l'obiettivo di rintracciare il Gps per stabilire le rotte esatte. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna