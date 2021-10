Problemi per WhatsApp, Instagram e Facebook. A segnalarli gli utenti su Twitter, ma anche il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi dei diversi canali social e chat.

Secondo il sito, Whatsapp avrebbe problemi a partire dalle 17:30 circa ora italiana, così come Instagram e Facebook.

Non sono ancora chiare le motivazioni, nè l'estensione del disservizio.

"Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti.

Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi":

lo scrive su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook.

Come tutte le volte che ci sono dei disservizi, si scatena su Twitter

l'ironia degli utenti e sono comparsi gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown, #facebookdown.

Fonte: Ansa

