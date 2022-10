Oristano

Numerose segnalazioni in tutta Italia

WhatsApp non funziona. Anche nell’Oristanese numerosi utenti stanno avendo problemi con l’app di messaggistica di Meta. Alle 9 di questa mattina le segnalazioni su piattaforme come Downdetector, il portale che raccoglie proprio le segnalazioni sul malfunzionamento di app e siti in Italia, sono cresciute a grande velocità, nel giro di pochi minuti sono passate da 2 mila a oltre 4 mila. Alle 9.30 erano oltre 22 mila.

Il servizio di messaggistica istantanea risulta fuori uso con numerosi utenti che stanno lamentando problemi di connessione che impediscono agli utenti di collegarsi al servizio, inviare messaggi e foto. Nel disservizio risultano coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc.

Già ieri sera, intorno alle 18, il servizio aveva avuto qualche problema. Né la causa né la portata del disservizio sono ancora chiare. Non risultano problemi, invece, con la piattaforma Telegram.

Problemi anche per gli utenti delle compagnie WindTre, Tim, Vodafone, Iliad e Poste Mobile per disservizi legati alle telefonate e alla linea internet. Sul sito Downdetector Italia per ciascuna di loro il grafico delle segnalazioni – pur con una portata minore – risulta in ascesa e di colore rosso.

Martedì, 25 ottobre 2022