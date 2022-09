West Nile: è morta la donna ricoverata a Cagliari - Sardegna

È morta in ospedale a Cagliari la donna di Marrubiu (Oristano), che due giorni fa è risultata positiva alla Febbre del Nilo, settimo caso accertato in Sardegna.

La donna, da quanto si apprende, era affetta anche da altre patologie ed era già ricoverata in ospedale.

La notizia della morte della donna ha fatto subito il giro del paese d'origine, dove adesso c'è preoccupazione. "Ho ricevuto qualche ora fa la notizia, siamo vicini alla famiglia - ha detto all'ANSA il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias - sia il 15 settembre che nei giorni scorsi abbiamo sollecitato la Provincia di Oristano affinché intervenga subito con le disinfestazioni.

Vogliamo che avvengano non solo nella borgata di Sant'Anna ma nella totalità del paese, vista la densità di zanzare e che è attraversato da un corso d'acqua".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna