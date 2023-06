Weekend dedicato al cavallo del Sarcidano

Nella foresta demaniale di Funtana Mela, sull’altipiano del Sarcidano, vive ancora allo stato semiselvatico una popolazione equina di straordinaria importanza e di origine antichissima. Il Cavallo del Sarcidano è una peculiarità sarda da tutelare e valorizzare, una biodiversità che viene dal passato e che non va assolutamente persa. Con questi presupposti sabato 24 e domenica 25 si terrà a Laconi la prima Rassegna del Cavallo del Sarcidano, in contemporanea con la 26esima Mostra-Mercato del Cavallo.

Il Sarcidano, geograficamente situato al centro della regione Sardegna, è un altipiano di origine calcarea ricoperto di boschi di leccio, roverella e macchia mediterranea, alternati a conifere mediterranee. Le condizioni di isolamento di questo ambiente hanno permesso al Cavallo del Sarcidano, diffusosi in tutto il territorio sardo durante la lunga dominazione spagnola, di conservarsi nei secoli, mantenendo un buon grado di purezza. Ufficialmente riconosciuta dal 2005, la razza si è salvata dall’estinzione anche grazie al merito di poche famiglie di allevatori, in particolare dalla famiglia Corongiu.

La tradizione vuole che la razza sia presente a Laconi già dal 1700. Dal 1996 il Comune ne detiene una sessantina di soggetti, un numero molto esiguo per scongiurare l’estinzione. Grazie ad una convenzione con l’Ente Foreste della Sardegna, gli animali vivono liberi nel complesso di Su Lau-Funtana Mela, sopravvivendo grazie al magro pascolo forestale e alle integrazioni alimentari dall’Ente stesso. Poche altre decine di soggetti sono distribuite tra i privati che li allevano, non solo nel Comune di Laconi.

“Siamo felici e orgogliosi di rilanciare questa manifestazione che ormai da diversi anni non si teneva più – commenta il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas -. Questa due giorni ci permette di portare avanti concretamente il nostro programma volto a tutelare e promuovere il Cavallino del Sarcidano, una delle razze più antiche del mondo. Intendiamo valorizzarla portando avanti gli studi già avviati ma frenati in passato da mere questioni economiche. Il nostro obiettivo ora è trovare le risorse necessarie per concluderli e confermare queste tesi scientifiche, che reputiamo possano far diventare il Cavallino un orgoglio non esclusivamente laconese ma dell’intera Sardegna” conclude il Primo Cittadino.

Il Cavallo del Sarcidano è un animale rustico e robusto, di taglia contenuta ma resistente, e dal carattere generoso. Destinato nei secoli a tutti gli usi lavorativi tipici dell’ambiente agro pastorale, presenta caratteri genetici e anatomici oramai scomparsi nelle razze equine moderne, come ad esempio la presenza del settimo premolare. Si presta tantissimo all’addestramento e ha quindi le caratteristiche per eccellere in diverse discipline equestri: dal dressage al salto ostacoli, dall’endurance alla monta da lavoro.

Per sabato 24 e domenica 25 giugno, a Laconi, in località Su Dominariu (Santa Sofia), è stata pertanto programmata la 26esima Mostra-Mercato del Cavallo, cui verrà affiancata la prima Rassegna del Cavallo del Sarcidano. Due giorni di festa che l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare al raro animale che vive nel suo territorio. L’evento, che si protrarrà dalla mattina alla sera, è organizzato dal Comune di Laconi, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato P.I. BB. CC. e dell’Associazione Ippica Laconese; il coordinamento organizzativo è affidato all’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

L’Amministrazione di Laconi intende pertanto tutelare e valorizzare una razza che non rappresenta un patrimonio esclusivamente comunale, ma dell’intera regione Sardegna. Insieme al Cavallino della Giara, all’Asino Sardo e a quello dell’Asinara, il Sarcidano rappresenta infatti una biodiversità di rilievo nell’ambito delle razze equine e asinine italiane. Per questo motivo il progetto studiato a livello locale è stato condiviso con convinzione anche da realtà non isolane, oltre che da tutti gli enti settoriali interessati: sono infatti coinvolte le Università di Sassari e di Milano, l’AGRIS (l’Agenzia sarda per la ricerca in agricoltura), l’Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine Asinine Italiane (ANAREAI), l’Associazione Allevatori Regione Sardegna (AARS) e l’Agenzia Forestas.

La due giorni di Laconi si propone quindi più obiettivi. Innanzitutto diffondere la razza facendola conoscere a un pubblico sempre più vasto, ma anche promuovere la riproduzione dei soggetti di proprietà del Comune, cercando anche di limitare il più possibile l’eccessiva consanguineità; a tal proposito potrà essere utile l’istituzione nel paese di una stazione di monta equina riconosciuta. Inoltre si spera di incentivare gli studi scientifici volti a dimostrare l’importanza e l’unicità del cavallo del Sarcidano e a implementare la cooperazione con tutti gli enti che a diverso titolo si occupano di salvaguardare e proteggere le biodiversità locali e l’ambiente, nonché le produzioni agricole e zootecniche.

La mostra mercato si aprirà sabato 24 alle 9, con l’accettazione dei cavalli, dopo la verifica dei requisiti documentali e sanitari, e proseguirà con le prove a vendere, in collaborazione con l’Associazione Ippica Laconese. La stessa associazione proporrà anche, in collaborazione con l’Associazione Ippica Giara Oristanese, il Battesimo della Sella, sia la mattina che la sera. Alle 17 è prevista anche una testimonianza di addestramento etologico curata da Nicolò Lenarda; alle 20 la chiusura della Mostra-Mercato, con riapertura il giorno dopo alle 8.30. La domenica il programma prevede una dimostrazione di Mascalcia alle 10.30 e la prima Gimkana del Campidano alle 18, con conseguente premiazione. A metà sera è prevista anche l’asta del Cavallo del Sarcidano, mentre alle 20 la due giorni si chiuderà con l’estrazione della lotteria.

Nella mattinata di sabato 24, presso il Cineteatro De Andrè, si terrà il convegno dal titolo ‘Il Cavallo del Sarcidano: stato dell’arte e futuro di una biodiversità da proteggere’, nel quale si metteranno in evidenza le peculiari caratteristiche morfologiche e caratteriali dell’animale per sottolineare la valenza culturale della razza. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Salvatore Argiolas e dei Consiglieri comunali Fausto Fulghesu e Giuseppe Cosseddu, il funzionario tecnico veterinario di AGRIS Sardegna Giovanni Paolo Biggio introdurrà i lavori con l’intervento ‘Il Cavallo del Sarcidano, quanto conosciamo realmente di questa razza?’; seguiranno, dall’Università di Sassari, Maria Grazia Cappai, docente di Nutrizione e Alimentazione animale, che parlerà dell’adattamento al territorio delle razze equine minori, e Maria Consuelo Mura, professoressa associata del Dipartimento di Medicina veterinaria, con un approfondimento su ‘Genetica e colore del mantello del Cavallo del Sarcidano’. Dall’Università di Milano, Paolo Valiati e Maria Cristina Crozzi approfondiranno il discorso sulla biodiversità della specie; Gianluca Marcialis della AARS porterà un contributo sull’identificazione degli animali mediante tecniche computerizzate e Luca Marcora, Presidente di ANAREAI, sottolineerà la ‘Valenza culturale delle razze in estinzione’. Dopo gli interventi dei rappresentanti delle Agenzie regionali Forestas e Laore, le conclusioni saranno a cura degli Onorevoli Piero Maieli, presidente della V commissione del Consiglio regionale, e Marco Porcu, Assessore Regionale per la Difesa dell’Ambiente.

Nella mattinata della domenica, alle 11, è prevista la prima rassegna del Cavallo del Sarcidano. Pochi e selezionati animali parteciperanno alla manifestazione, ognuno di essi rappresentativo di diversi allevamenti; è tuttavia prevista anche la presenza di alcuni esemplari selvatici, portati solo per l’occasione. Una commissione di esperti avrà modo di esprimere le proprie valutazioni e motivarle, commenteranno quindi le qualità e i punti di forza dei cavalli presenti, entrando nei dettagli, spiegando ad esempio le particolarità dello zoccolo e la perfezione del ciuffo. Alcuni di questi soggetti verranno anche venduti durante l’asta.