In concomitanza con la Festa delle etnie, ci sarà la storica Sagra delle angurie, giunta alla sua 46 esima edizione, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Produttori Arborea.

Saranno tre le proposte sarde: Ravioli al pomodoro e basilico (degustazione il 31 luglio), Petza imbinada e pani indorau (31 luglio) e Fregola con le cozze di Nieddittas (30 luglio). La Trippa alla parmigiana rappresenterà l’Emilia-Romagna (30 luglio), i Bigoli al Tastasale il Veneto (31 luglio), il Pollo arrosto con patate il Friuli Venezia-Giulia (30 luglio), infine ci sarà il Lazio con la Coda alla Vaccinara (31 luglio) e la Pasta all’Amatriciana (30 luglio). Il menù, ricco e per tutti i gusti, sarà accompagnato con i vini del territorio. Si potranno acquistare i biglietti alle casse della Pro loco, del valore di 5 euro per ogni singolo piatto.

“La Rassegna gastronomica – spiega il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris – sarà il piatto forte delle due serate ospitate all’interno di uno spazio composto da oltre 40 gazebo attrezzati per l’offerta dei piatti in degustazione, per l’accoglienza e l’ospitalità dei visitatori”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail