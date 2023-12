Waiting for Christmas a Palazzo Doglio: Un Natale di Magia, Divertimento e Gospel

In vista dell’ultimo fine settimana prima del Natale, Palazzo Doglio apre le porte ad una serie di eventi straordinari che incanteranno sia grandi che piccini. Un’opportunità unica anche per gli acquisti dell’ultimo minuto per i regali di Natale.

Il 17 dicembre, Corte Doglio si trasformerà nell’ambientazione perfetta per il “Waiting for Christmas”, un’entusiasmante mattinata dedicata ai più piccoli. Laboratori gratuiti per bambini dai 9 mesi ai 12 anni, organizzati in collaborazione con la scuola di inglese Kids&Us, animeranno la corte con attività elfiche, spettacoli a tema natalizio e un imperdibile laboratorio di cucina (su prenotazione), che si susseguiranno dalle 9 alle 13. Per maggiori dettagli e prenotazioni contattare il numero 3519206908.

Durante la mattinata, sarà possibile approfittare anche di una Promozione Speciale: l’acquisto in loco dei biglietti per i prossimi spettacoli di Teatro Doglio dedicati alle famiglie. Saranno disponibili gli ultimi posti per lo spettacolo de “Il Cattivo Grinch che odiava il Natale” in programma sabato 23 dicembre alle 15.30 e alle 18.30 ed i tickets per gli emozionanti spettacoli ispirati ai capolavori della Disney Pixar in arrivo a Teatro Doglio nel 2024: “la famiglia Encanto” il 27 gennaio e “Inside and Out of me” il 24 febbraio, ideali come regali natalizi.

La giornata culminerà con il tradizionale “Christmas Gospel di Teatro Doglio” alle ore 18 e alle ore 21. Wesley Semé, finalista delle edizioni francese e portoghese di “The Voice”, si esibirà insieme al Black Soul Gospel Choir. Venticinque artisti, tra coristi e musicisti, condurranno il pubblico in un coinvolgente viaggio attraverso le sonorità avvolgenti del Gospel.

Mentre la serata si avvicina, il Giardino d’Inverno di Teatro Doglio diventerà il luogo ideale per un raffinato aperitivo natalizio, dalle 17 alle 21. In attesa dell’emozionante esibizione del Christmas Gospel, gli ospiti potranno godere di momenti di relax e convivialità.

Palazzo Doglio vi invita a immergervi in un’atmosfera natalizia magica e a celebrare insieme le festività.