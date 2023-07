Vuole vendere il tettuccio dell'auto, 26enne di San Vito truffata versa 1250 euro a un pakistano e un napoletano

Ha messo in vendita un tettuccio di una Mitsubishi L200, un hard-top, su un sito online. Alla fine, però, una ragazza di 26 anni anzichè intascare 1250 euro ce li ha rimessi. Come? Con la più classica delle truffe, imbastita stavolta da un 34enne del Pakistan residente a Portomaggiore e un 42enne di Napoli. I due, il trentuno dicembre dell’anno scorso, hanno rifilato il particolare “pacco” di Capodanno alla malcapitata: sono infatti riusciti a convincerla ad andare allo sportello Atm dell’ufficio postale del paese e, facendole credere che avrebbe ottenuto il pagamento, sono riusciti a farle fare cinque operazioni, da 250 euro ciascuna, e facendosi trasferire i soldi su una loro carta prepagata.

La poveretta, a quel punto, si è solo potuta rivolgere ai carabinieri: i militari hanno rintracciato la coppia di truffatori e per loro è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Cagliari per truffa in concorso.