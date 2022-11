Sanluri – Voucher sport, l’amministrazione comunale incrementa il budget per accontentare tutti i ragazzi che ne hanno fatto richiesta.

Il sindaco Alberto Urpi: “Un progetto, un’idea e uno sforzo economico per incentivare i giovani a provare le varie discipline sportive”.

Per concedere il voucher a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti, nei giorni scorsi è stato incrementato in bilancio il contributo inizialmente preventivato.

Beneficeranno del contributo dal valore di 70 euro, finalizzati al pagamento delle quote per le attività sportive, 167 minori per una spesa totale a carico del Comune di 11.690 euro.

I voucher potranno essere ritirati alla Biblioteca comunale (al piano terra del Polo culturale) a partire da martedì 22 novembre, la mattina il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il pomeriggio il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17.

“Una pratica che noi abbiamo fatto per primi in Sardegna – spiega Urpi – se il ragazzo entro 18 anni fa sport noi diamo un contributo alla famiglia per pagare i primi due mesi di iscrizione alla società sportiva.

Hanno fatto domanda in 180 e avevamo, in bando, i fondi per 100 persone. Abbiamo fatto una variazione di bilancio e aumentato il budget arrivando, così, da 10 a 15 mila euro e abbiamo accontentato tutti quelli che avevano fatto domanda e avevano i requisiti.

Un progetto, un’idea e uno sforzo economico per incentivare i ragazzi a provare le varie discipline sportive, così si accontentano i ragazzi, si agevolano le famiglie e si da un aiuto anche alle società sportive che hanno più iscritti”.

