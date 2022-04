Netta l’affermazione della Cisl negli enti locali anche in provincia di Oristano, dove ha ottenuto ben 79 seggi su 132 (il 79%). “La segreteria Cisl della Funzione pubblica di Oristano”, commenta Salvatore Usai, “ha ottenuto oltre la metà dei voti. Ma il dato significativo è che Cgil, Cisl e Uil oggi rappresentano la quasi totalità dei lavoratori in questo territorio”.

Le elezioni per il rinnovo delle Rsu hanno coinvolto in Sardegna oltre 70mila lavoratori. Il primo dato importante, registrato a scrutinio concluso, è stato quello relativo all’affluenza.

“L’obiettivo è innovare e investire nel lavoro e nel servizio pubblico”, prosegue Carta. “È necessario voltare definitivamente pagina rispetto alla lunga stagione dei tagli del personale, puntando sulla pubblica amministrazione come scelta decisiva per il Paese, in tutti i comparti”.

Salvatore Usai

Fonte: Link Oristano

