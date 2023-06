Vorrebbe lavorare, ma la burocrazia non lo permette: “Sono disperata, mi devo incatenare da qualche parte?”

Oristano

Un caso incredibile per una donna di Marrubiu e una sua collega

Vorrebbe lavorare, ma non può, nonostante abbia avuto anche diverse occasioni di recente. La causa: risulta ancora dipendente della ditta con la quale era impiegata in precedenza, ora chiusa dopo la morte della titolare. Vincolata, nonostante abbia anche presentato le dimissioni: nessuno le può accogliere.

È la storia di Cristina Floris, di Marrubiu, che lancia un disperato appello: “Voglio lavorare, rivoglio la mia dignità di lavoratrice e di mamma”.

Nelle stesse condizioni di Cristina Floris c’è anche una collega. Ecco la storia. “Siamo state assunte nel 2017 dalla nostra titolare, che si occupava delle pulizie in una azienda ittica del territorio”, racconta Cristina Floris. “Dopo cinque anni di attività lei muore, nell’agosto del 2022. I figli inizialmente mi dicono che sono obbligati a chiudere e licenziarmi, ma dopo alcuni giorni mi fanno sapere che non possono farlo perché c’era un’esposizione debitoria e devono rinunciare all’eredità”.

Cristina Floris pensa allora di dare le dimissioni, ma ben presto capisce che non potrà farlo: “Mi sono rivolta al sindacato per inoltrare le dimissioni per giusta causa, visto il mancato pagamento dello stipendio e del tfr”, spiega. “Ma nessuno può accogliere quelle mie dimissioni. Dal sindacato mi dicono che mi faranno sapere. Ancora non ho avuto risposta”.

La lavoratrice, disperata, tenta altre strade: “Sono andata allora all’Aspal di Terralba e ho chiesto informazioni sulla mia situazione, mi hanno detto che risulto ancora assunta e non possono accettare le mie dimissioni perché la mia titolare è morta”, spiega ancora Cristina Floris. “Chiamo l’Ispettorato del lavoro e mi passano quello di Cagliari, ma anche qui non risolvo. Mi dicono di rivolgermi a un legale, che dovrebbe mandare una raccomandata all’Aspal e in caso di mancata risposta avviare un’azione legale, ma non posso permettermi la parcella da 1800 euro. E come me non può la mia collega”, spiega Cristina Floris.

La situazione sembrava si stesse per sbloccare lo scorso mese: le due donne si sono rivolte all’Aspal di Oristano, ma anche qui nulla da fare: “Non è possibile ottenere l’accettazione delle dimissioni, ma solo la rettifica della variazione dei dati del lavoratore. È questo ciò che ci ha risposto l’Aspal alla nostra domanda”, spiega Cristina Floris.

La loro situazione, in pratica, sembra non essere contemplata tra le fattispecie previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro.

L’ultima strada è una denuncia: “L’abbiamo inoltrata il 31 maggio scorso, dietro suggerimento della funzionaria dell’Ispettorato del lavoro di Oristano. Abbiamo spiegato la nostra situazione, ma ancora tutto tace”, racconta ancora Cristina Floris.

Dal 17 agosto (due settimane dopo la morte della titolare) le due donne sono state assunte direttamente dall’azienda ittica, prima servita dalla loro ditta ora chiusa. “Ci rinnova il contratto mensilmente o trimestralmente. Qui lavoro due giorni a settimana per 13 ore settimanali”, spiega ancora Cristina Floris, “percepisco 400 euro di stipendio e ho un mutuo, tre prestiti e una figlia che studia. Non posso permettermi di pagare la parcella dell’avvocato”.

“Nel frattempo ho fatto due colloqui”, spiega Cristina Floris, “l’ultimo l’altra mattina. Vanno bene, ma quando spiego la mia situazione non mi prendono perché posso lavorare solo poche ore, considerando quelle che occupo con l’azienda ittica e quelle del primo lavoro che ormai non ho più. Sono disperata. Io non posso lavorare”.

“Cosa devo fare: incatenarmi al municipio o alla stazione di Marrubiu?”, conclude disperata. “Ho urgentemente bisogno di trovare un lavoro”.

Mercoledì, 14 giugno 2023