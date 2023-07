Vorrebbe lavorare, ma la burocrazia non lo permette. Appello disperato: “Cerco un part – time”

Marrubiu

La vicenda della donna che non riesce a dimettersi dalla sua vecchia azienda

Non ha trovato soluzione la vertenza di Cristina Floris, la lavoratrice di Marrubiu vincolata all’azienda con la quale lavorava fino all’estate scorsa, nonostante abbia dato le dimissioni, dopo la morte della titolare. Un labirinto burocratico dal quale non si riesce ancora ad uscire e che pregiudica la possibilità di assumere un impiego full time. La donna ora ha deciso di rivolgersi a un legale e lancia un appello.

“Ho bisogno di lavorare le 23 ore che mi restano libere, oltre le 13 che già lavoro”, spiega. “Ho bisogno di lavorare anche perché il legale va pagato e attualmente prendo solo 400 euro”.

“Ho una qualifica come commessa e per tanti anni ho lavorato nei supermercati”, continua Cristina Floris, che si dice pronta a fare qualsiasi cosa.

La donna lavorava per una ditta che si occupava di pulizie in un’azienda ittica del territorio. Quando la titolare è morta la lavoratrice e una collega erano state assunte direttamente dall’azienda ittica. Il contratto le viene rinnovato mensilmente o trimestralmente e presta servizio per due giorni a settimana e 13 ore complessive.

“Con un mutuo, due prestiti e una figlia che studia ha bisogno di lavorare più ore”, spiega la donna. “Le 23 ore che mi restano per raggiungere le 36 ore e mi permetterebbero di avere una rendita dignitosa”. Vorrebbe, ma non può, perchè di fatto risulta ancora in parte dipendente della sua vecchia azienda, ormai chiusa.

Cristina Floris, disperata, aveva raccontato la sua storia nelle scorse settimane. Era stata assunta nel 2017 nella ditta di pulizie, dopo cinque anni di attività la titolare era morta (agosto 2022).

“I parenti hanno rinunciato all’eredità perché c’era un’esposizione debitoria e questo complica la mia situazione: non possono licenziarmi e le mie dimissioni non possono venire accolte”, ribadisce la lavoratrice, che ha più volte provato a enti diversi.

“Nessuno può accogliere quelle mie dimissioni”, ricorda la lavoratrice di Marrubiu, “è possibile solo la rettifica della variazione dei dati del lavoratore”.

“Nei giorni scorsi il mio legale ha inviato una lettera all’Aspal e ora siamo in attesa di risposte”, conclude Cristina Floris. “Nel frattempo ho provato anche a rivolgermi ai servizi sociali del mio paese, ma non possono aiutarmi. Per questo lancio questo appello, affinché chi può mi aiuti a lavorare”.

Martedì, 4 giugno 2023