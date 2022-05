Volotea: al via nuovo collegamento Cagliari-Nizza - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Volotea inaugura un nuovo collegamento internazionale in partenza dallo scalo di Cagliari alla volta di Nizza. Il nuovo volo sarà disponibile con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì. Sempre a Cagliari, la compagnia low cost spagnola scende in pista confermando alcuni collegamenti in vista della stagione estiva: recentemente sono stati riattivati i collegamenti Volotea per Verona, Venezia, Pescara, Bilbao, Ancona e Praga, mentre per luglio è in calendario l'avvio della nuova rotta Cagliari-Lille e il ripristino dei voli per Hannover, Bordeaux e Marsiglia. In totale sono 20 le destinazioni raggiungibili con Volotea dello scalo cagliaritano, 9 in Italia, 8 in Francia, 1 in Spagna, 1 in Germania e 1 in Repubblica Ceca.

"Con il nuovo volo per Nizza, i passeggeri in partenza dalla Sardegna potranno raggiungere con voli comodi e diretti una nuova destinazione in Francia dove organizzare una vacanza alla scoperta della Côte d'Azur e della bellissima riviera francese, ricca di fascino e glamour - ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Non va poi dimenticato che, in vista dell'estate, verranno riattivate numerose rotte domestiche e internazionali in partenza dallo scalo e che, infine, è confermato per il 7 luglio l'avvio di una nuova rotta da Cagliari verso Lille. Allo stesso tempo il vettore punta a sostenere l'economia del territorio regionale, favorendo il traffico di turisti incoming, desiderosi di visitare l'intera Sardegna". (ANSA).



