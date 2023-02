Volontaria Cri Alfiere Repubblica, "mi sembra un sogno" - Sardegna

"Ho iniziato il corso per diventare volontaria nell'ottobre del 2020, quando avevo appena 14 anni, e lo sono diventata effettivamente nel gennaio del 2021. Adesso ricevere questo importante riconoscimento mi sembra quasi un sogno". E' emozionata ed ha commentato così all'ANSA Viola Bandinu, la giovane olbiese nata nel 2006 e volontaria nella sezione locale della Croce Rossa Italiana, che è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del riconoscimento di Alfiere della Repubblica.

"Mi sono avvicinata al mondo del volontariato grazie ad alcuni miei familiari, che fanno i volontari e mi hanno trasmesso questa passione. Ho provato e mi sono trovata da subito benissimo - racconta Viola - ad occuparmi del sociale ed in particolare delle attività di doposcuola dei bambini, molti dei quali ci sono segnalati dai servizi sociali della mia città".

"Quando mi ha chiamato il vice presidente della Croce Rossa Italiana credevo fosse uno scherzo, non sapevo come reagire ed ero molto emozionata- racconta ancora Viola - poi ho realizzato che si tratta di un importantissimo riconoscimento che non mi aspettavo ma mi porterà sicuramente ad impegnarmi ancora di più nel volontariato".

Non c'è solo il lavoro alla Croce Rossa nella vita di Viola: "Dedico molte ore alla settimana al volontariato, compreso il sabato pomeriggio, ma faccio anche tanto sport e ho la mia vita sociale come tutti i miei coetanei, e studio al Liceo Scientifico "Mossa" di Olbia nell'indirizzo di Scienze Umane".

Fonte: Ansa Sardegna