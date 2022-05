Un trasporto sanitario d'urgenza, da Alghero a Genova, è stato effettuato nella tarda serata di ieri con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare per un neonato di appena un giorno, in pericolo di vita. Lo rende noto l'Aeronautica militare.Il volo d'urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare.

Il Falcon 900, una volta giunto sull'aeroporto militare di Alghero, ha imbarcato la culla termica dove era il piccolo paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell'aeroporto civile di Genova. Una volta giunto sullo scalo ligure, il neonato è stato trasferito in ambulanza presso l'Ospedale pediatrico "G. Gaslini". Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull'aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/05/02/volo-urgente-aeronautica-per-neonato-in-pericolo-di-vita_28ca1d21-d679-42d2-b0a7-64d7049e96f0.html

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail