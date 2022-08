E’ atterrato qualche minuto prima delle 15 il volo salvavita per una ragazza di 26 anni di Cagliari, in gravissimo pericolo, trasferita nella capitale per ricevere cure adeguate. Il trasporto urgente è stato effettuato con un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha volato dall’aeroporto di Cagliari a quello di Ciampino. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, poco prima delle 15, la ragazza è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli di Roma e ricevere le cure salva-vita. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è arrivata dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che sono a disposizione 24 ore su 24 proprio per rispondere tempestivamente a questo tipo di emergenze.

