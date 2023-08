Volo salvavita da Cagliari a Milano per una neonata di appena due giorni

Trasportata in piena notte una neonata di appena due giorni di vita da Cagliari a Milano con un velivolo F900 EASY dell’Aeronautica Militare. La bimba – fa sapere l’Aeronautica Militare – in imminente pericolo di vita, necessitava infatti di essere trasferita d’urgenza dal presidio ospedaliero Casula di Monserrato all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Policlinico San Donato Milanese. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando poco dopo la mezzanotte a Cagliari Elmas dove la piccola paziente, insieme ai suoi genitori, è stata subito imbarcata sul velivolo diretto a Milano Linate. Atterrato nello scalo lombardo all’1.45, la neonata è stata quindi trasportata in ambulanza al Policlinico San Donato per il successivo ricovero.