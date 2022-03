Il velivolo, decollato nella tarda mattinata dall’aeroporto militare di Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero in poco più di un’ora. Effettuato l’imbarco della donna assistita dai medici e accompagnata dal marito, il velivolo militare è immediatamente ripartito verso l’aeroporto di Pescara dove la paziente ha continuato in ambulanza il suo viaggio verso l’ospedale di Chieti.

Era in pericolo di vita e per provare a salvare lei e il suo piccolo è stato attivato un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Trentasei anni, alla venticinquesima settimana di gravidanza, la donna sarda era stata ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari per alcune complicanze al feto. La situazione si è rapidamente complicata ed è stato così deciso di attivare il volo militare.

