Il ragazzino affetto da una grave patologia e positivo al Covid: sull'aereo dell'Aeronautica militare adottate tutte le norme anti contagio

La richiesta di trasporto sanitario d'urgenza è arrivata dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea che ha avviato immediatamente tutte le procedure necessarie all'attivazione dell'equipaggio militare, in costante prontezza operativa per questo genere di missioni. Dall’ dall’aeroporto militare di Pisa è decollato il C-130J diretto a Cagliari-Elmas. In considerazione della positività al virus Sars-CoV2, il ragazzo è stato imbarcato sul velivolo a bordo di un'ambulanza “a pressione negativa”, che ha contribuito a prevenire il rischio da contagio, ed a consentire il rispetto delle procedure e misure precauzionali connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.

Fonte: La Nuova Sardegna

