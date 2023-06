Volo Napoli-Cagliari cancellato all'ultimo, tanti sardi infuriati: "Primo aereo utile martedì sera da Roma"

Non c’è solo la continuità territoriale che salassa i sardi, ma anche le compagnie private ci mettono del loro per fare danni. Come è successo oggi a Napoli col volo Easyjet. Partenza alle 19:20 prima ritardata poi annullata, e centinaia di persone infuriare, con in testa un folto gruppo dj laboratori sardi impegnati in una trasferta in Campania: “Ci hanno solo detto di rivolgerci al check-in, senza darci nessun altro aiuto”, racconta a Casteddu Online Antonio Ara. “Siamo dovuti tornare a Napoli città e prendere un treno per Roma Termini. Peccato che il primo volo in continuità territoriale con la Sardegna è per martedì alle 17:30. Sino a quel momento dovremo badare a noi stessi e spendere per tutto, Easyjet ci ha solo promesso un rimborso tramite voucher”.

“Quanto capitato è gravissimo”, aggiunge Massimiliano Tronci. “Siamo disposti a denunciare, singolarmente, l’accaduto all’autorità giudiziaria”.