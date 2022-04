Trasferimento d'urgenza a Genova la notte scorsa, con un C-130J della 46/a Brigata Aerea, di stanza a Pisa,

di un bambino di 4 anni ricoverato all'ospedale di Sassari, "positivo al Covid e in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia".

Lo rende noto l'Aeronautica militare spiegando che "il piccolo paziente era ricoverato all'ospedale di Sassari e a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche è stato necessario trasferirlo all'ospedale pediatrico Gaslini del capoluogo ligure".

A richiedere il trasporto aereo d'urgenza, si spiega ancora in una nota, "è stata la Prefettura di Sassari ed è stato impiegato l'utilizzo un C-130J della 46/a Brigata Aerea idoneo ad imbarcare l'ambulanza all'interno della quale ha viaggiato il bambino, adeguatamente isolato a causa del Covid.

Dopo lo sbarco della piccolo a Genova il velivolo ha fatto ritorno alla base di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24".

