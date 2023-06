Volo cancellato, biglietti a prezzi folli e tanto stress: odissea di un gruppo di oristanesi tra Napoli e Roma

Oristano Non sanno quando riusciranno a tornare a casa e intanto devono pagare per spostamenti e alloggio Un viaggio a Napoli si è trasformato per un gruppo di undici oristanesi in un incubo fatto di rimpalli, ricerca di voli e un duro scontro con l’annoso problema dei trasporti aerei da e per l’Isola. Con un volo prima rinviato, poi cancellato, biglietti in continuità aerea non disponibili e tante spese da anticipare, i viaggiatori sono ancora bloccati sulla Penisola. “Domenica siamo arrivate in aeroporto a Napoli per prendere il nostro volo EasyJet delle 19,20 e da lì sono iniziati i problemi”, ha raccontato una delle viaggiatrici. “È stato prima rinviato alle 22,05 poi alle 2 del mattino, infine cancellato, senza che ci venisse fornita alcuna spiegazione se non un sms di avviso”.

“Al microfono ci hanno invitati a raggiungere i gate 20 e 21 per ritirare i bagagli e ricevere qualche informazione”, prosegue il racconto. “Ma la hostess di terra, vedendo la fila enorme, ha dato qualche spiegazione ai primi arrivati ed è subito andata via. Gli altri passeggeri ci hanno dunque informati che ci avrebbero dato un voucher di rimborso, ma tra sette giorni, costringendoci quindi ad anticipare i soldi del nuovo biglietto” Un rapido giro sul sito della EasyJet e l’amara sorpresa. “I voli da Napoli per lunedì costavano tutti sui 400 euro”, ha commentato la passeggera. “Abbiamo dunque dato un’occhiata a quelli da Roma e ne abbiamo trovato uno con ITA per martedì mattina alle 7, a 70 euro, ma dovremmo dormire in aeroporto”. “Siamo saltati su un treno per Roma e abbiamo trovato ospitalità dalle suore Giuseppine. Naturalmente il treno e l’alloggio sono tutti a spese nostre”, ha aggiunto una del gruppo. “I voli del lunedì erano davvero costosi: con ITA non era possibile acquistare dei biglietti con continuità territoriale, ma a tariffa piena erano disponibili a 307 euro. In generale, per stasera, vanno tutti dai 300 euro in su”.

Ora il gruppo cerca di capire come muoversi. “In mattinata andremo in aeroporto e cercheremo di capire se sia possibile anticipare il viaggio a oggi, sempre con ITA”, ha concluso la passeggera. “Ora non resta che capire come e quando ci verrà inviato il voucher e come procedere per il rimborso totale”. Lunedì, 19 giugno 2023

Il messaggio della compagniaUno dei voli disponibili per la giornata di oggi

Fonte: Link Oristano