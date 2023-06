Voli in ritardo o cancellati e overbooking: l'odissea dei sardi per raggiungere o lasciare l'Isola

Voli in ritardo o cancellati, biglietti erogati in più rispetto ai posti disponibili e i prezzi che non sono di certo accessibili a tutti e, a volte, introvabili con la tariffa agevolata per la continuità territoriale: l’odissea di sardi e turisti per raggiungere o lasciare l’Isola. Non si placano le polemiche e le segnalazioni che giungono da parte di chi deve fare i conti con una corsa a ostacoli prima di decollare e anche quando si pensa di essere al sicuro a bordo del velivolo le amare sorprese non mancano come è capitato qualche giorno fa e anche ieri. L’aereo pieno più del previsto, le compagnie vendono più biglietti ed è impossibile decollare se il numero dei passeggeri non è uguale a quello dei posti a sedere. Ma anche chi dalla penisola deve raggiungere la Sardegna gli imprevisti sono dietro l’angolo: “Tutto nella norma il trasporto aereo in Italia, 6 voli in ritardo, compresi quelli programmati per l’Isola e 2 cancellati” sbotta una passeggera innanzi al tabellone prima della partenza avvenuta due giorni fa dal Nord Italia. La stagione estiva, caratterizzata dalla presenza di migliaia di turisti, è appena iniziata e si preannuncia più bollente che mai.