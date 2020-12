Voli cancellati, ore di apprensione per i sardi che risiedono in Gran Bretagna

Ore di apprensione per i sardi che, soprattutto per lavoro, risiedono in Gran Bretagna e hanno già pronti biglietto e valigie per raggiungere le famiglie durante le festività natalizie: voli quasi tutti cancellati a causa dell’allarme riguardo una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus.

“Sembrerebbe che questa nuova mutazione provochi maggiori conseguenze negative – racconta un sardo che lavora a Leeds, città nella contea di Yorkshire, situata nell’Inghilterra settentrionale – Ieri sera il primo ministro ha bloccato tutto il Sud Inghilterra, dove c’è la nuova mutazione. C’è una frontiera e ora non si può passare”.

Il Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio poche ore fa ha annunciato: “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna”.