Olbia

Bloccati prima della partenza del traghetto per Livorno

Un gruppo di algerini è stato intercettato ieri sera al porto di Olbia: cercavano di imbarcarsi clandestinamente sul traghetto in partenza per Livorno, nascondendosi sotto i rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali dell’Isola Bianca.

A intervenire per prima è stato il personale di sicurezza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

I giovani – almeno tre – sono stati intercettati intorno alle 20, nel corso delle ronde di servizio nell’area portuale.

Uno di questi è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava di superare il varco dell’area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo.

L’uomo, di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato per le operazioni di identificazione alla polizia, avvisata insieme agli uomini della Capitaneria di porto dal personale della sicurezza.

Quanto accaduto ieri – fa sapere l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna – non è il primo episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti di competenza dell’ente.

Per tale ragione – soprattutto a tutela della salute di tutti coloro i quali, per disperazione, tentano di superare i confini dell’isola con i mezzi più disparati – l’Autorità ha già da tempo intensificato il controllo sui mezzi pesanti in imbarco, attivando delle ronde nei piazzali di sosta dei semirimorchi.

Mercoledì, 9 febbraio 2022

