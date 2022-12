Vola la bolletta del Comune di Cagliari. L’ultimo aumento porta la spesa per punti luce, semafori e impianti elettrici e sfiorare i 6 milioni di euro. Fatali i costi dell’energia impazziti in Europa anche a causa del conflitto in Ucraina. La fotografia della situazione è nero su bianco nell’ultima integrazione agli “Impegni di spesa per il 2022 a favore di Enel Energia.

L’importo totale presunto per la fornitura per coprire l’arco di tempo che va dall’1 agosto 2022 al 31 luglio 2023 (durata della convenzione) è stato inizialmente stimato in 3 milioni 560 mila euro, quantificato sulla base dei consumi degli anni precedenti e del primo trimestre 2022. Tuttavia, dall’agosto scorso, dopo gli aumenti nazionali del costo dell’energia, si è registrato un considerevole aumento dell’importo di tutti i consumi di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, dei semafori e degli altri impianti di competenza del Comune di Cagliari. E gli uffici hanno presunto che questi aumenti avrebbero coinvolto anche i consumi dei prossimi mesi.

Così è stata calcolata una nuova stima, sempre effettuata in via presuntiva, ma che ha tenuto conto di questi aumenti, in base alla quale l’importo totale presunto per la fornitura di energia elettrica è stato stimato in un primo momento in 5 milioni 42 mila 414,86 euro, successivamente in 5 milioni 611 mila 925,19 euro dall’agosto 2022 al luglio 2023, mentre ora c’è un ulteriore aumento che porta la cifra alla bellezza di in 5 milioni 719 mila 425,19 euro. Un’integrazione di 100 mila euro anche per la società Gaxa per la fornitura del gas (aria propanata) per gli edifici ed impianti di competenza comunale anno 2022.

“Sono seriamente preoccupato, per questo propongo alla Regione che il Fondo Unico per gli Enti locali venga aumentato del 25%, con risorse vincolate, in modo da fronteggiare questa emergenza epocale.”, dichiarava a settembre il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, Parliamo di un incremento del 300% e questo nonostante molti contratti siano a prezzo vincolato.”

“Sono cifre – conclude il sindaco – difficilmente sostenibili. Rischiamo di dover tagliare su scuola, trasporti, assistenza sociale, sicurezza o, in alternativa, dovremo spegnere l’illuminazione delle nostre città.”

L'articolo Vola la bolletta del Comune di Cagliari, quasi 6 milioni di euro per l’energia elettrica proviene da Casteddu On line.