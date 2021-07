Vola l’Rt, Sardegna a rischio zona gialla: molti Comuni si “blindano” in piena estate

A Cagliari città gli ultimi dati disponibili parlano di settecento persone positive e dieci ricoverati. Tornando nell’hinterland e nell’area vasta cagliaritana, in più di un paese si è scelto di ricorrere a giornate dedicate allo screening della popolazione con i tamponi dell’Ats: i primi due Comuni? Settimo San Pietro (prima tranche già effettuata, la seconda lunedì prossimo) e Villaspeciosa (tamponi gratuiti per chi vorrà previsti, salvo modifiche, mercoledì 4 agosto).

L’Rt vola in Sardegna e tocca la cifra “record” (un traguardo tutt’altro che felice) di 2,44. E negli ospedali si arriva alla percentuale del 6 per cento di riempimento delle terapie intensive e del quattro nei reparti ordinari Covid. In piena estate 2021 il rischio di zona gialla è quasi dietro l’angolo, il cambio di colore potrebbe scattare tra due settimane se non ci sarà un calo di contagi e, ovviamente, di ricoveri. Nella Città Metropolitana di Cagliari sono tanti i Comuni che hanno emanato ordinanze restrittive: Uta, Villaspeciosa, Settimo San Pietro, Assemini, Villamar, Maracalagonis, Sinnai, Monastir, Isili. E qualche altra amministrazione comunale è pronta, se la situazione non dovesse migliorare, ad applicare un giro di vite a breve.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a