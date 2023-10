Vola in una scarpata con l'auto per 30 metri, si salva un 61enne in Sardegna

E’ volato in una scarpata con la sua auto facendo un volo di 30 metri ma è riuscito a liberarsi da solo dalle lamiere, riportando solo qualche ferita.

I vigili del fuoco del comando di Sassari alle 8.30 circa sono

intervenuti lungo la strada provinciale dell’Anglona tra Osilo e Nulvi per un incidente stradale. Per cause ancora da

accertare una macchina è finita sul fondo di una scarpata per circa 30 metri ribaltandosi più volte, All’interno della vettura un uomo di 61 anni, che in autonomia è riuscito a uscire dall’abitacolo.

Sul posto personale del 118 con due ambulanze, di cui una medicalizzata, e i carabinieri per i rilievi del caso.