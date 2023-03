Vola fuori strada con sulla 131, esce dall'auto e se ne va: l'elisoccorso viaggia a vuoto

È volato fuori strada con la sua auto, ribaltandosi, sulla Ss 131 al chilometro 144, nella zona di Macomer, restando miracolosamente illeso. E, anzichè attendere l’arrivo di forze dell’ordine e soccorsi, si è allontanato, lasciando la macchina con le ruote per aria. Risultato? L’elisoccorso del 118 è intervenuto per nulla: i soccorritori, una volta scoperto che dentro la vettura non c’era nessuno, se ne sono andati. L’automobilista è poi ritornato in zona ed è stato rintracciato definitivamente dagli agenti della Polstrada di Nuoro.

Fonte: Casteddu on line