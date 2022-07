Vola fuori strada con la moto e muore a 23 anni, Guasila dice addio a Daniele Pitzalis

Drammatico incidente sulla Provinciale tra Ortacesus e Selegas. Un centauro di 23 anni, Daniele Pitzalis, è morto dopo essere volato fuori strada con la sua moto. L’impatto con l’asfalto, dopo aver perso il controllo in un curvone, si è rivelato fatale. La medicalizzata del 118 è arrivata nel giro di pochi minuti: i soccorritori non hanno però potuto fare nulla. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto mortale. Pitzalis, appassionato di moto e motori, era molto conosciuto a Guasila. Lascia il papà Fabrizio e la mamma, Marisa Pilia. La notizia della tragedia ha già fatto il giro del paese guidato dalla sindaca Paola Casula. L’intera comunità guasilese è sotto choc per la scomparsa, avvenuta in modo tragico, di un suo giovane concittadino.