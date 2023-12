Vola fuori dalla Smart che si ribalta, lacrime a Quartu per la morte di Marco Alfonso

Quartu è un lacrime in una fine 2023 dove la voglia di festeggiare l’anno nuovo è passata in secondo piano, dopo la tragica morte di Marco Alfonso. Aveva 21 anni e ieri notte stava tornando dai genitori per partecipare ad una festa quando, al volante della sua Smart bianca, in via Leonardo da Vinci, all’altezza del locale Clipper, si è ribaltato più volte probabilmente a causa dell’asfalto bagnato ed è volato fuori dall’auto. È morto sul colpo, i soccorsi sono stati inutili. La famiglia del giovane è molto conosciuta e stimata a Quartu. Il papà, Luciano, ha lavorato per tanti anni in un distributore di benzina di viale Colombo. Oltre a lui, Marco Alfonso lascia la mamma, Ilaria Serra, e una sorella più piccola. Nei gruppi Facebook di Quartu e sulle bacheche pubbliche sono già numerosi i messaggi di cordoglio.

Dagli amici del giovane e dei genitori, passando anche per alcuni zii e cugini. Molto toccante e, allo stesso tempo, straziante, il post con tanto di foto insieme al suo inseparabile cane della fidanzata di Marco Alfonso, Noemi: “Sei stato, sei e sarai il nostro amore più grande. Ti amiamo amore mio. Mi manchi come l’aria. Non dovevi farmi questo”.