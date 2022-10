I sardi sono stretti nella morsa del carovita come il resto degli italiani ma con tante spese in più da affrontare, a cominciare proprio dall’energia: prezzo del gas alle stelle per scaldarsi, ma anche scegliere metodi alternativi non è meno costoso. Il pellet? Da 5 euro dello scorso anno a 12 euro al sacco.

Bisogna risalire ad agosto 1983 (quando fu pari a +11%) per trovare una crescita dei prezzi del carrello della spesa, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+10,9%). La crescita dei prezzi al consumo accelera per tutti i gruppi di famiglie, ma il differenziale inflazionistico tra le famiglie meno abbienti e quelle con maggiore capacità di spesa continua ad ampliarsi.

Non fa eccezione la spesa per l’energia: da +5% a +5,5%.

