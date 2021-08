“Voglio creare un’oasi per gattini ad Alghero: aiutatemi”

Elisabetta da Alghero lancia un appello a Radio Zampetta : “Il mio sogno è creare un’oasi felina o acquistare un locale per stalli. Con una piccola donazione potete aiutarmi a realizzare il mio progetto.” Elisabetta, è una volontaria che si occupa di randagi da quasi 20 anni;

“Vivo in Sardegna(Alghero)e qui seguo 5 colonie feline Per far fronte alle continue emergenze da 1 anno ho aperto una raccolta fondi per il mio progetto di un oasi felina o l’acquisto di un locale per gli stalli.

Spero pian piano di arrivare ad una cifra tale da poter realizzare qualcosa di stupendo per accogliere i mici che incontro nella mia vita e prepararli all ‘adozione, invece che vederli morire o scomparire in strada.

https://buonacausa.org/cause/oasi-sette-vite

Donazione libera

https://www.teaming.net/sunshineesissiperirandagi

1€al mese

Se ti va di diffondere ti ringrazio!

Se non puoi aiutare economicamente puoi condividere magari troviamo una persona facoltosa che appoggia questo mio sogno

O magari qualcuno che vuole offrirci un posto a prezzo agevolato

Chissà…..Sognare e provare sono gratis”

Elisabetta

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

