Bosa

Fino al pomeriggio la somministrazione per tutti i cittadini della Planargia



Centinaia di persone si sono presentate questa mattina all’ex convento dei Cappuccini di Bosa, dove si è dato avvio alle vaccinazioni.

“Una lunga fila ordinata, tante cittadini aspettano di ricevere la dose di vaccino”, ha detto il sindaco Pier Franco Casula.

Potranno vaccinarsi coloro che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno quattro mesi, ma anche chi deve ancora fare la prima o la seconda vaccinazione.

Le somministrazioni andranno avanti fino alle 16,30 e sono destinate ai cittadini residenti in tutti i Comuni della Planargia.

Per regolare l’accesso al punto vaccini, la Protezione civile comunale ha predisposto una mappa che dovrebbe evitare problemi in particolare a quanti non vivono a Bosa.

L’accesso al centro vaccinale avviene da via Logudoro.

I due varchi d’accesso all’area, presidiati dal personale della Protezione civile, sono in via Logudoro all’incrocio con via Panzali e all’angolo con via Gallura.

Il transito della automobili in via Logudoro sarà consentito esclusivamente a senso unico in direzione via Marconi – campo sportivo.

Sabato, 8 gennaio 2022