Voglia di Natale a Cagliari: assalto ai mercatini del Corso e piazza Yenne

C’è voglia di Natale a Cagliari. E i mercatini di Natale registrano anche oggi, all’inizio del penultimo weekend prima di Natale, il gran pienone.

Difficile riuscire a camminare, è pienissimo di gente che passeggia, guarda, si ferma ad acquistare e curiosa fra le casette in corso Vittorio Emanuele ce n’è davvero tantissima. In piazza Yenne bar già pieni per l’aperitivo mentre qualcuno si ferma a suonare il pianoforte sistemato al centro sul tappeto rosso.

A dieci giorni esatti dal Natale è partito il conto alla rovescia per l’acquisto dei regali. I preferiti restano ancora quelli legati ai prodotti alimentari tipici sardi. Parcheggi pieni, traffico a rilento e moltissime persone che si sono avventurate nel capoluogo dai paesi dell’hinterland.