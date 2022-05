Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

EMX250 – Championship Classification : 1. Cornelius Toendel (NOR, FAN), 156 points; 2. Rick Elzinga (NED, YAM), 152 p.; 3. Haakon Osterhagen (NOR, FAN), 112 p.; 4. Andrea Bonacorsi (ITA, YAM), 108 p.; 5. Lucas Coenen (BEL, HUS), 108 p.; 6. Camden Mc Lellan (RSA, KTM), 100 p.; 7. David Braceras (ESP, KTM), 85 p.; 8. Quentin Marc Prugnieres (FRA, KAW), 81 p.; 9. Jorgen-Matthias Talviku (EST, KTM), 77 p.; 10. Meico Vettik (EST, KTM), 68 p.; …15. Paolo Lugana (ITA, KTM), 56 p.; 19. Lorenzo Ciabatti (ITA, KTM), 36 p.; 22. Federico Tuani (ITA, GAS), 28 p.; 24. Andrea Rossi (ITA, HUS), 19 p.; 33. Valerio Lata (ITA, KTM), 3 p.; 34. Francesco Bassi (ITA, KTM), 3 p.; 36. Mario Tamai (ITA, GAS), 2 p.; 37. Eugenio Barbaglia (ITA, KTM), 1 p.; 38. Pietro Razzini (ITA, HUS), 1 p.; 39. Andrea Viano (ITA, HUS), 1 p.; 41. Tommaso Sarasso (ITA, KTM), 1 p.

EMX250 – Overall Classification : 1. Andrea Bonacorsi (ITA, YAM), 47 points; 2. Rick Elzinga (NED, YAM), 45 p.; 3. Lucas Coenen (BEL, HUS), 40 p.; 4. Dave Kooiker (NED, YAM), 34 p.; 5. Cornelius Toendel (NOR, FAN), 32 p.; 6. Quentin Marc Prugnieres (FRA, KAW), 31 p.; 7. Cas Valk (NED, FAN), 29 p.; 8. Jorgen-Matthias Talviku (EST, KTM), 26 p.; 9. Mike Gwerder (SUI, KTM), 25 p.; 10. Camden Mc Lellan (RSA, KTM), 20 p.; …13. Paolo Lugana (ITA, KTM), 15. Federico Tuani (ITA, GAS), 11 p.; 19. Lorenzo Ciabatti (ITA, KTM), 6 p.; 21. Andrea Rossi (ITA, HUS), 3 p.; 23. Eugenio Barbaglia (ITA, KTM), 1 p.; 24. Pietro Razzini (ITA, HUS), 1 p.; 26. Mattia Dusi (ITA, YAM), 0 p.; 29. Dario Calugi (ITA, KTM), 0 p.

WMX – Overall Classification : 1. Shana van der Vlist (NED, KTM), 47 points; 2. Nancy Van De Ven (NED, YAM), 40 p.; 3. Daniela Guillen (ESP, KTM), 40 p.; 4. Larissa Papenmeier (GER, YAM), 33 p.; 5. Britt Jans-Beken (NED, KTM), 30 p.; 6. Martine Hughes (NOR, HON), 29 p.; 7. Sara Andersen (DEN, KTM), 25 p.; 8. Giorgia Blasigh (ITA, YAM), 23 p.; 9. Mathea Seleboe (NOR, YAM), 22 p.; 10. Lynn Valk (NED, YAM), 22 p. …23. Gaia Franchi (ITA, HUS), 1 p.; 24. Erica Lago (ITA, HON), 0 p.

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification : 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 34:49.103; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:08.862; 3. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:40.731; 4. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:47.756; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:51.807; 6. Simon Laengenfelder (GER, GASGAS), +0:58.997; 7. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:59.835; 8. Hakon Fredriksen (NOR, Honda), +1:00.899; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), +1:19.140; 10. Liam Everts (BEL, KTM), +1:26.004.

È stato Calvin Vlaanderen (Gebben Van Venrooy Yamaha Racing) il protagonista a sorpresa del GP della Sardegna di motocross, ieri sul circuito Le Dune di Riola Sardo. L’olandese ha centrato la sua prima vittoria in MXGP, chiudendo primo in entrambe le manche. Fuori dal podio, invece, il leader del campionato, lo sloveno Tim Gajser (Team HRC – Honda).

